اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 يونيو 2023 05:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة الإدارية تعلن مواعيد الكشف الطبي لمعاوني النيابة المعينين دفعتى 2017 و2018

الإثنين، 05 يونيو 2023 01:42 م
النيابة الإدارية تعلن مواعيد الكشف الطبي لمعاوني النيابة المعينين دفعتى 2017 و2018 هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب: عبد الله محمود - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت هيئة النيابة الإدارية إجراء الكشف الطبي على معاوني النيابة المعينين بالقرار رقم 209 لسنة 2023 دفعة 2017، و210 لسنة 2023 دفعة 2018 يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يونيو في تمام الساعة 8 صباحًا لدفعة 2017، وفي تمام الساعة 12 ظهرًا لدفعة 2018 بمقر هيئة النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر.
 
وأكدت الهيئة على معاوني النيابة مراعاة التالي:
 
1. الحضور شخصي في الموعد المحدد لكل دفعة دون حضور أي مرافق.
 
2. إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.
 
3. إحضار نموذج 111 تأمين صحي من التامين الصحي أو مكاتب البريد.
 
4. احضار 5 صورة فوتوغرافية حديثة.
 
5. بطاقة دفع الإلكتروني، يوجد بها مبلغ 2000 جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبي.
 
6. لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار إليها، ولن يتم استلام العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.
 
 
 
 

النيابة الإدارية

معاوني النيابة

مدينة السادس من أكتوبر

بطاقة الرقم القومي

أخبار الحوادث

اخبار المحاكم

هيئة النيابة الإدارية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة