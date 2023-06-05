المصرية للاتصالات تحول خطوط التليفون الأرضى لنظام الدفع المسبق بدلا من الفاتورة

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، تحويل عملاء التليفون الأرضي الأرضي، إلى نظام الدفع المسبق، وذلك من خلال رسالة يتلفاها العميل تخبره بالتحول إلى النظام الجديد، وتشرح كيفية التعامل معه.

وقال مسئول بالشركة لليوم السابع، أن تحويل عملاء التليفون الأرضي لنظام الدفع المسبق بدلا من الفاتورة التقليدية يتم إجباريا وليس اختياريا، على أن يتم شحن الهاتف الأرضي مسبقا كل ثلاثة أشهر.

تتم عملية تحويل عملاء التليفون الأرضي البالغ عددهم 11 مليون عميل إلى نظام الدفع المسبق تدريجيا تمهيدا لتعميم التجربة على كافة الخطوط الأرضية، وتم تحويل 2 مليون عميل منهم إلي النظام المسبق للدفع.