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"المحور الاقتصادى" بالحوار الوطنى يناقش الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة

الإثنين، 05 يونيو 2023 12:00 ص
"المحور الاقتصادى" بالحوار الوطنى يناقش الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة الحوار الوطنى
كتبت إيمان علي

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تستأنف جلسات الحوار الوطني أعمالها في الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، وتبدأ غدا الثلاثاء بالمحور الاقتصادي بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الزراعة والأمن الغذائي على مائدتها.

وتتمثل خطة عمل لجنة أولويات الاستثمار فى:

- أولويات الاستثمارات العامة:

هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.

أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.

ملكية وإدارة أصول الدولة

الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها

ـ تشغيل الأصول المعطلة.

الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة

برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)

مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه

صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى

ـ تمويل الاستثمار العام

الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص.

دور صندوق مصر السيادي في التمويل.

أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.

وكانت قد قررت إدارة الحوار الوطنى، تأجيل انعقاد جلسات المحور السياسي التى كان من المقرر عقدها، الأحد، على أن تعقد نفس الجلسات التي كانت مقررة، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها، يوم الأحد القادم الموافق 11 يونيو، وذلك نظرا الظروف التي أحاطت بمقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مدينة نصر للمؤتمرات.

وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أنه نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين السابقين، فإن مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة، قد تعرض لأضرار كبيرة، مما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به، وقد جرى ولا يزال إصلاح كل هذا لتهيئة المكان لانعقاد الجلسات، إلا أن الأمر يحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية.

 


الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى الجلسات العلنية

جدول جلسات الحوار الوطنى

كلمة الرئيس بجلسة الحوار الوطني



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