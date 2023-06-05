المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء يحتفل باليوم العالمي للبيئة

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء احتفالا باليوم العالمى للبيئة، تحت عنوان "دحر التلوث البلاستيكي" بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسات أهلية.

حضر الاحتفال عدد من المسؤولين والمهتمين بالقضايا البيئية، وتحدث المشاركون فى الاحتفال عن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة فى المجتمعات.

أشار عبد الفتاح الإمام مدير مركز إعلام العريش لدور المجمع الإعلامى فى تنفيذ الأنشطة التى تخدم البيئة وأعطى نبذة عن التلوث البلاستيكى وأسبابه وكيفية الحد من استخدامه.

وأوضحت إحسان غالى مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة دور المرأة فى التعامل مع البيئة بصفة يومية ودورها فى الحفاظ على البيئة، وعن دور المجلس القومى للمرأة فى توعية المرأة بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعها على إعادة تدوير النفايات وخاصة البلاستيك، ودعمها المستمر للمرأة فى تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة تعمل على الحفاظ على البيئة واستغلال النفايات لإنتاج صناعات نظيفة تفيد الأسرة المصرية، وأكدت على مشاركة المجلس القومى للمرأة فى تحسين الوعى البيئى لدى المواطنين وتشجيعهم على التحول إلى مجتمع خضراء.

كما تحدثت الدكتورة سونيا عطية عضوة المجلس القومى للمرأة عن أهمية تحسين جودة الحياة فى المجتمعات وتقليل التلوث البيئى، ودعت إلى زيادة الاهتمام بتدوير النفايات والحد من استخدام البلاستيك وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة.

وفى نهاية الاحتفال، تم توزيع بعض المطويات الإرشادية والمنشورات التوعوية عن التحول إلى مجتمع خضراء وكيفية الحفاظ على البيئة، وتم تكريم المشاركين فى الاحتفال والجهات الداعمة له.