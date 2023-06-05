المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية يطلق مبادرة لتحسين جودة المنتجات

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم أنه في إطار التعاون المشترك بين المجلس ومبادرة رواد النيل (مركز التميز للتصدير) وبرعاية بنك القاهرة تم إطلاق برنامج "أبدأ" اليوم الاثنين بحضور المهندس محمد الكتاتني مدير مركز التميز للتصدير ومحمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ود. هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل ودكتور نادر سعد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد فايز مدير علاقات البنوك قطاع الإصلاح المصرفي.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس "ان البرنامج صمم لتعزيز التحول والتواجد الرقمي للشركات بالإضافة الى تحسين الجودة وتطوير المنتجات، مضيفاً أن المجلس دعم المبادرة ببيانات أكثر من 200 شركة ومصنع في مجال الصناعات الكيماوية والأسمدة موضحا أنه تم اختيار 35 منهم للاستفادة من البرنامج".

كشف مجيد عن خطوات الإعداد التي تمت خلال ال 6 أشهر الماضية من حيث تحديد احتياجات المصانع والشركات المستهدفة ووضع الأطر العامة ومعايير الاختيار ثم الإعلان للمستهدف عن الفرصة وتعزيز المشاركة بها في مجتمع المصدرين.

وأكد مجيد علي وعي القائمين على المبادرة وحرصهم على دعم قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة نظرا لأهمية القطاع من حيث حجم الاستثمار الذي بلغ قيمته حوالي 35 مليار دولار من إجمالي قيمة صادرات القطاع لعام 2022 والتي بلغت 8,629 ‎مليار دولار وتمثل نحو 24% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية محتلة المرتبة الأولى في قائمة الصادرات المصرية.

ولفت إلى دور بنك القاهرة الفعال في دعم القطاع موجها الشكر لمبادرة رواد النيل على البرنامج الذي صمم لتعزيز التحول والتواجد الرقمي للشركات بالإضافة الى تحسين الجودة وتطوير المنتجات وذلك من خلال عدة مراحل أساسية.

ويأتي على رأسها تقييم المنتجات من حيث الجودة والدقة يليها مرحلة تحليل الفجوات والأسواق التصديرية من حيث تحديد الأسواق التصديرية المناسبة ومتطلباتها عن طريق بعض خبراء التصدير.

وتأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة تحديد الأسواق المحتملة من خلال تحديد 3 لـ 5 أسواق تصديرية محتملة لكل شركة، وتتمثل المرحلة الرابعة والاخيرة في مرحلة تأهيل المنتجات حيث ستمر منتجات الشركة بعدة مراحل للتطوير مثل: تطوير التصميم، تحسين المواصفات والجودة، إعادة تسعير المنتج، التسويق والجاهزية للتصدير" تأسيس قسم تصدير".

وقال إنه سيتم مساعدة الشركة في تأسيس قسم تصديري للقيام بكل الأنشطة المتعلقة بالتصدير مثل: التسويق الرقمي، تحديد الأسواق التصديرية، التجارة الإلكترونية، وخدمات ما بعد البيع موضحا أنه سيتم تنفيذ ذلك القسم وتطويره من خلال التدريبات المختلفة

اوضح مجيد انه يمكن للشركات التقدم للبرنامج في حالة استيفائها للشروط التالية (شركة صغيرة – متوسطة – متناهية الصغر وفقا لتعريف البنك المركزي المصري وألا يقل عملها في السوق عن 3 سنوات وان تكون تابعة لاحد القطاعات المذكورة سابقا فضلا عن كونها شركة ذات أصول مصرية

ويعد برنامج أبدأ أحد برامج مبادرة رواد النيل الذي يهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع الكيماويات بمصر وتندرج تحت أي شعبة من الشعب التالية (الفحم حجري ومواد قارية وشموع معدنية والكيماويات غير العضوية والكيماويات العضوية ومنتجات الأسمدة والأحبار والدهانات والمنظفات والمواد اللاصقة وخامات الأفلام والكيماويات متنوعة ومنتجات اللدائن البلاستيك والمطاط والمنتجات الورقية والكرتون والمنتجات الزجاجية والخلايا الجافة والبطاريات)

يذكر أن رواد النيل هي مبادرة وطنية ممولة من البنك المركزي وتنفذ من خلال جامعة النيل الأهلية بدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إنتاج المنتج المحلي، بدأت في عام 2019 بهدف دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة، تم تجريب المبادرة في جامعة النيل ثم توسعت لتشمل 4 جامعات أخرى، ولا تزال تنمو.