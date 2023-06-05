اللجنة الطبية بمجلس الوزراء: نقدم الخدمات للمواطن مجانا وفى كافة التخصصات

كتب أحمد عرفة

علقت أميرة الجوهري المتحدث باسم اللجنة الطبية العليا برئاسة الوزراء، على تفاصيل متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر مايو الماضي.

وقالت أميرة الجوهري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن والمذاع على قناة الحدث اليوم،"لدينا رقم واتساب للجنة الطبية العليا والاستغاثات للتواصل مع المواطن".

وتابعت أميرة الجوهرى، "المواطن يرسل لنا تفاصيل الاستغاثة الخاصة به للجنة ونقوم برصد الاستغاثات الطبية ويتم تحويلها لفريق التدخل السريع ويتم التواصل مع المواطن لتوجيهه للخدمة الطبية، كما أن الخدمة الطبية التي تقدمها اللجنة العليا تكون عن طريق بروتوكلات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي ويتم تقدميم الخدمات بالمجان للمواطن ".

ولفتت أميرة الجوهري، "نستقبل استغاثات طبية في كافة التخصصات الطبية".