الكنيسة توصى بتشجيع المشاركة فى مبادرات تكافل وكرامة وحياة كريمة

عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية جلسته العامة في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، برئاسة قداسةالبابا تواضروس الثانى، وحضور 107 من أعضائه البالغ عددهم 138 عضوًا.
وجاء أبرز توصيات المجمع المقدس فى لجنة العلاقات العامة:
- ترسيخ فكرة المواطنة من خلال تشجيع المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية، مع التأكيد على إيجابية التعامل مع المبادرات الرئاسية مثل: تكافل وكرامة حياة كريمة، خاصةً أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صارت عضوًا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
- توجيه الشكر للدولة المصرية وأجهزتها على الدور الذي قامت به تجاه أبنائنا المصريين والسودانين منذ بداية الأزمة ونناشد القيادة السياسية في المرحلةالراهنة - بعد تطور الأحداث في السودان حيث تتوافد أعداد كبيرة خاصة من أقباط السودان بعد الاعتداءات الموجهة لهم في الخرطوم وأم درمان - تسهيلدخولهم الأراضي المصرية.
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