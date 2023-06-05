الكنيسة توصى بتشجيع المشاركة فى مبادرات تكافل وكرامة وحياة كريمة

وجاء أبرز توصيات المجمع المقدس فى لجنة العلاقات العامة:

- ترسيخ فكرة المواطنة من خلال تشجيع المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية، مع التأكيد على إيجابية التعامل مع المبادرات الرئاسية مثل: تكافل وكرامة حياة كريمة، خاصةً أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صارت عضوًا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

- توجيه الشكر للدولة المصرية وأجهزتها على الدور الذي قامت به تجاه أبنائنا المصريين والسودانين منذ بداية الأزمة ونناشد القيادة السياسية في المرحلةالراهنة - بعد تطور الأحداث في السودان حيث تتوافد أعداد كبيرة خاصة من أقباط السودان بعد الاعتداءات الموجهة لهم في الخرطوم وأم درمان - تسهيلدخولهم الأراضي المصرية.