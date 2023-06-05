وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الاثنين، أن العناصر المنشقة من "مليشيات الخوارج" عملت فى الجبهات فى كل من محافظات جوبا الوسطى والسفلى، باى وبكول، شبيلى السفلى والوسطى، ومذغ وهيران.

وأشارت العناصر المنشقة إلى أن سبب انشقاقهم عن صفوف "مليشيات الخوارج" هو المعاناة التى تفرضها على المدنيين، والعمليات العسكرية المكثفة للجيش الصومالى فى عموم البلاد.

كما دعوا العناصر المتبقية فى صفوف المليشيات إلى الانشقاق عن صفوفهم والتخلى عن الفكر المتطرف الذى لا يمتد للدين الإسلامى الحنيف بصلة.