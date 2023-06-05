اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات لـ 10 متهمين باستعراض القوة مع 3 أشخاص فى سوهاج

الإثنين، 05 يونيو 2023 03:08 م
السجن المشدد 10 سنوات لـ 10 متهمين باستعراض القوة مع 3 أشخاص فى سوهاج محكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة 10 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم باستعراض القوة مع 3 أشخاص وإحراز أسلحة آلية بدون ترخيص بدائرة مركز المنشاة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار  محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليهم لبث الخوف والرعب فى قلوبهم بغرض الترهيب والتخويف مما أسفر عن إصابة طفل وذلك بسبب مشاجرة بين الطرفين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم ضبط الأسلحة الآلية في الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

استعراض القوة

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