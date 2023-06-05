السجن المشدد 10 سنوات لـ 10 متهمين باستعراض القوة مع 3 أشخاص فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليهم لبث الخوف والرعب فى قلوبهم بغرض الترهيب والتخويف مما أسفر عن إصابة طفل وذلك بسبب مشاجرة بين الطرفين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم ضبط الأسلحة الآلية في الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.