السجن المشدد 10 سنوات لسيدة لاتهامها بتزوير نفقة الزوجية في سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2015 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهمة بأنها ليست من أرباب الوظائف العمومية ارتكبت تزوير فى محرر رسمى وهو أصل إعلان الصيغة التنفيذية لحكم قضائي أسرة بسوهاج عن طريق الإضافة بخط يدها حيث كشفت التحريات قيام المتهمة برفع دعوى قضائية نفقة زوجية وصدر لصالحها حكم بالنفقة وعقب إتخاذ إجراءات اعلان الزوج إداريا قامت بالتزوير فى محرر رسمى وهو أصل الاعلان بالصيغة التنفيذية للحكم وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بالواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.