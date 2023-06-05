اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 يونيو 2023 05:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين

الإثنين، 05 يونيو 2023 04:32 م
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم، من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة، ويعزز من تنافسية الكوادر المصرية على المستوى الدولي، على النحو الذي يسهم في زيادة حصيلة مصر من الصادرات الرقمية، ومواكبة التطور السريع على مستوى العالم في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية للتوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية، وتدريبهم على المهارات الرقمية، بهدف دعم مساراتهم كمهنيين مستقلين يعملون بشكل حر، وكذا الاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في توفير خدمات التعهيد.
 
كما اطلع الرئيس على تطورات العمل الجاري للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية.

السيسي

الرئيس السيسي

تنمية القدرات

الكوادر البشرية

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات والمشاركة بفاعلية فى أنشطته.. ويؤكد اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الاتصالات.. "دورين بوجدان مارتن" تثمن دور مصر ومساهماتها فى أعمال الاتحاد

الإثنين، 05 يونيو 2023 03:58 م

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات

الإثنين، 05 يونيو 2023 03:52 م

رسائل الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الموريتانى (إنفوجراف)

الأحد، 04 يونيو 2023 03:37 م

الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى يثمنان التطور المستمر فى العلاقات بين البلدين

الأحد، 04 يونيو 2023 03:00 م

الرئيس السيسي: اتفقت مع رئيس موريتانيا على تعزيز الجهود بالساحة الأفريقية

الأحد، 04 يونيو 2023 01:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة