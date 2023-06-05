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الرئيس السيسي يشارك فى اجتماع أفريقى حول الوساطة فى الأزمة الروسية الأوكرانية

الإثنين، 05 يونيو 2023 06:07 م
الرئيس السيسي يشارك فى اجتماع أفريقى حول الوساطة فى الأزمة الروسية الأوكرانية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة، للتباحث حول المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بمشاركة كل من الرئيس "عثمان غزالي" رئيس جزر القُمُر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالي "ماكي سال"، والرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني"، والرئيس الزامبي "هاكايندي هيتشيليما". 
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن القادة الأفارقة تباحثوا خلال الاجتماع حول تفاصيل المبادرة الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدين أن لأفريقيا مصلحة أكيدة في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على الدول الإفريقية وسائر دول العالم فى عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، فضلاً عن أهمية ذلك فى دعم الاستقرار والسلم الدولى.

السيسي

الرئيس السيسي

الرؤساء الافارقه

الازمه الروسيه الاوكرانيه

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