اليوم السابع
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الدفاع الروسية: 250 فردا و16 دبابة خسائر أوكرانيا على جبهة يوجنو دونيتسك

الإثنين، 05 يونيو 2023 07:00 ص
الدفاع الروسية: 250 فردا و16 دبابة خسائر أوكرانيا على جبهة يوجنو دونيتسك الحرب في دونيتسك
وكالات

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أعلن متحدث الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن خسائر قوات كييف على جبهة يوجنو دونيتسك وجراء الأعمال الاحترافية والكفؤة لمجموعات "فوستوك" فاقت الـ 250 فردا و16 دبابة وغيرها.

وقال كوناشينكوف في بيان صحفي: "تضمّنت خسائر قوات كييف 3 عربات مشاة قتالية و21 عربة مصفحة".

وأكد كوناشينكوف أن "العدو لم يتمكن من تحقيق مهامه".

كما أعلن كوناشينكوف عن إحباط هجوم واسع النطاق شنّته القوات الأوكرانية على 5 قطاعات من الجبهة في اتجاه يوجنو دونيتسك.

وقال: "في صباح يوم 4 يونيو، شنّ العدو هجوما واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه يوجنو دونيتسك، قام خلاله بإدخال الألوية الميكانيكية 23 و31 من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات الأوكرانية في المعركة، وبدعم من الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية الأخرى".


الدفاع الروسية

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

دونيتسك



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