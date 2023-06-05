الخدمات البيطرية: المحافظات تتولى الإشراف على تنفيذ منع ذبح الأضاحى بالشارع

ناشد الدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المواطنين بعدم ذبح الأضاحى فى الشارع، أو إلقاء مخلفات الأضاحى فى الطرقات، لأنها مشاهد مؤذية إلى حد كبير.

أضاف إيهاب صابر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر قناة dmc: "من خصوصية الأضحية الرحمة بالحيوان، وعدم نشر مشاهد الذبح فى الشارع، مما يؤثر على جودة وكفاءة اللحوم فى المستقبل".

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية: "المحافظات تتولى الإشراف على تنفيذ قرار منع ذبح الحيوانات فى الشارع، وتعمل السلطات البيطرية وفقا للوائح المحافظات فى تنفيذ هذا القرار".

وبشأن ذبح الأضاحى فى العيد، تتخذ محافظة الجيزة إجراءات صارمة هذا العام لمنع ذبح الأضاحى بنهر الطريق، حيث كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كان قد أصدر قرارا بحظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق، وفى حال المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه، وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله.

وأكد أنه سوف يتم تكليف إدارتى شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح بالشوارع والإزالة الفورية لأى شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى.