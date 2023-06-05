اليوم السابع
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الحكومة الكورية الجنوبية تلغي فترة سقوط عقوبة الإعدام بعد مرور 30 عاما

الإثنين، 05 يونيو 2023 08:28 م
الحكومة الكورية الجنوبية تلغي فترة سقوط عقوبة الإعدام بعد مرور 30 عاما الشرطة الكورية
أ ش أ

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ذكرت وزارة العدل الكورية الجنوبية أن الحكومة الكورية وافقت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة، اليوم الإثنين، على تعديل القانون الجنائي، ليتم إلغاء البند الذي يعفي المحكوم عليهم بالإعدام من تنفيذ العقوبة بعد مرور 30 عاما.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - أن التعديل الذي وافقت عليه الحكومة سيقدم إلى البرلمان خلال الأسبوع الجاري، وتنص المادتان 77 و78 من القانون الجنائي الحالي على انقضاء فترة التقادم إذا لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة 30 عاما.

وتلك الأحكام لم تكن سارية عمليا في الماضي عندما كان يتم تنفيذ حكم الإعدام بعد وقت قصير من صدور الحكم النهائي.. لكنها أصبحت مصدر قلق، حيث لم تنفذ كوريا الجنوبية أي عمليات إعدام منذ ديسمبر من عام 1997.

وثار الجدل بشأن السجين المحكوم عليه بالإعدام والذي قضى أطول فترة في البلاد، ولقبه "وون"، والذي أدين بالحرق العمد والقتل غير العمد في نوفمبر 1993، حيث من الممكن إعفاؤه من تنفيذ عقوبته في نوفمبر، بعد أن يكون أمضى 30 عاما في السجن.

 


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