الجامعة العربية تطلق احتفالية بمناسبة يوم البيئة العالمى

بيشوى رمزى

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات الاحتفالية باليوم العالمى للبيئة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث يناقش قضية التلوث البلاستيكى، وكيفية التعامل مع تداعياته.

ويعد موضوع التلوث البلاستيكي من أهم الموضوعات التي تتابعها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، من خلال الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والذي يجتمع دورياً كل عام بغرض تنسيق المواقف العربية في هذا المجال، وللبحث في الحلول الناجعة لمشكلة التلوث البلاستيكي والتي تعاني منها العديد من الدول العربية والتي لها تأثير كبير على تغيير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أهمية تضافر جهود الدول العربية لمعالجة تأثيرات التلوث بالمواد البلاستيكية على البيئة، وعلى أهمية دور الفريق العربي المعني بالاتفاقية سعياً للحفاظ على البيئة في المنطقة العربية.