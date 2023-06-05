اليوم السابع
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الثانوية العامة 2023.. "التعليم" تعلن عقوبة حيازة المحمول خلال الامتحان

الإثنين، 05 يونيو 2023 03:00 ص
الثانوية العامة 2023.. "التعليم" تعلن عقوبة حيازة المحمول خلال الامتحان وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون مؤمنة، وسيتم التصدي لمحاولات الغش الإلكترونى، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بشدة على أي محاولات، قائلة: حيازة التليفون المحمول حتى لو مغلق يؤدى إلى الحرمان من الامتحان في المادة التي يؤدى فيها الطالب الاختبار، أما إذا كان مفتوح دون أن يستخدمه الطالب سوف يحرم من الامتحان لمدة عاما أما إذا استخدمه يحرم من الامتحان لمدة عامين بخلاف العقوبة الجنائية والغرامة.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.
 
وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وتابعت الوزارة، يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
 
 

التربية والتعليم

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أسئلة امتحانات الثانوية العامة

النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

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