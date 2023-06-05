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التقديم يبدأ غدا.. ننشر مقار اعتذارات الثانوية العامة 2023 للمعلمين بالجيزة

الإثنين، 05 يونيو 2023 03:00 م
التقديم يبدأ غدا.. ننشر مقار اعتذارات الثانوية العامة 2023 للمعلمين بالجيزة مقار اعتذارات الثانوية العامة 2023 بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن اختيار 3 مقار لتقديم اعتذارات الثانوية العامة 2023 "الدور الأول"، تيسيرا على المعلمين ومنعا للتكدس، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل الوزارة.

وأوضحت المديرية، أن التقديم ينطلق غدا الثلاثاء الموافق 6 يونيو ويستمر حتى الخميس 8 يونيو 2023 وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا مع تقديم المستندات الدالة على الاعتذار.

وشملت مقار تقديم اعتذارات الثانوية العامة في محافظة الجيزة المقار التالية:

1/ مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الاعدادية بنين والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وتشمل إدارات ( جنوب – الدقى – الهرم – العمرانية – كرداسة – الشيخ زايد – أكتوبر– حدائق أكتوبر– الواحات ) التعليمية.

2/  مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية والتابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية  وتشمل إدارات ( منشأة القناطر – أوسيم – الوراق – العجوزة – شمال الجيزة – بولاق الدكرور ) التعليمية.

3/ مدرسة بنك أبو ظبى والتابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية وتشمل إدارات ( أبو النمرس – الحوامدية – البدرشين – العياط – الصف - أطفيح ) التعليمية.

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