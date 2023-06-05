التعليم: 85% من امتحانات الثانوية العامة "اختيار من متعدد" و15% "مقالية"

قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم طرحت نماذج استرشادية بداية شهر مارس الماضى، لتدريب الطلاب على الامتحانات النهائية للثانوية العامة.

أضافت شادى زلطة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر قناة dmc: "طرحنا فيديو توضيحى على موقع الوزارة يكشف عن طريقة الإجابة على امتحانات البابل شيت، كما وضحنا طريقة الإجابة فى كراسة الأسئلة المقالية للطلاب".

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "85% من امتحانات الثانوية العامة سيكون من اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية".

وأكمل شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "الامتحان سيكون متدرج من البسيط إلى الأسئلة الصعبة، وسيكون 30% أسئلة سهله أو بسيطة، و40% أسئلة متوسطة، و30% أسئلة فى مستوى الطالب المتميز".

وأشار إلى أهمية وضوح الإجابات التى يدونها الطلاب فى ورقة الإجابة، قائلا: "كل الإجراءات والتوجيهات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة نرعيها فى وزارة التربية والتعليم".