اليوم السابع
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التضامن تستعد لسفر حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة الأسبوع المقبل

الإثنين، 05 يونيو 2023 03:00 م
التضامن تستعد لسفر حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة الأسبوع المقبل وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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 تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية اعتبارا من الأسبوع المقبل، حيث سيتم سفر أول فوج إلى المدينة المنورة ثم سفر باقى الحجاج من مختلف المحافظات تباعا.
 
وجهت  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات، لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلي أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.
 
 وكانت  وزارة التضامن الاجتماعي قد تسلمت  من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية الأوراق والمستندات المطلوبة، تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة  المقبلة.
 
 ومن ضمن الأوراق أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "30/ 4 / 2024 ".
 
 ـ فيش جنائي مميكن موجه للحج.
 
ـ شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.  
 
ـ عدد 10 صور شخصية حديثة. 
 
ـ صورة الرقم القومي.
 
ـ استخراج شهادة QR-Code  تشمل اكتمال التحصين بالجرعات  الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.
 
ـ تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة  شهادة صحية  صادرة من وزارة الصحة تتضمن اللقاح الرباعي ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات. 
 
ـ تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم  ومن هم في سن التجنيد .
 
 
 

التضامن

سفر حجاج الجمعيات الأهلية

حجاج الجمعيات الأهلية

خدمات حجاج الجمعيات الأهلية



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