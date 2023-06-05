اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 يونيو 2023 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الإعدام شنقا لمندوب مبيعات قتل طفلا وسرقة دراجته البخارية بالشرقية

الإثنين، 05 يونيو 2023 02:33 م
الإعدام شنقا لمندوب مبيعات قتل طفلا وسرقة دراجته البخارية بالشرقية محكمة
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، منذ قليل و بإجماع الأراء،حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بالاشتراك مع 3 آخرين سبق محاكمتهم، لقيامهم بخطف طفل قرية كوم النور مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وقتله لسرقته  بنطاق دائرة مركز ديرب نجم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، وعضوية كل  المستشارين أسامة الحلوانى،  ووائل مهدى، وأمانة سر فلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 321 جنايات مركز شرطة ديرب نجم، لعام 2021، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد إشارة مستشفى ديرب المركزى بوصول "مصطفى م م" 15 عاما جثة هامدة مقيم قرية كوم النور مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

وتبين من التحريات قيام "أحمد ع ض" 20 عاما مندوب مبيعات، مقيم منيا القمح، بالاشتراك مع 3 آخرين سبق محاكمتهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية توك توك كلها وقتل قائدها من الأطفال والاستيلاء على منقولاتهم وقيامهم بقتل المجنى عليه بأن اعتدوا عليه بالضرب ثم قاموا بخنقه بإستخدام قطعة من القماش وذلك بقصد الإستيلاء على الدراجة النارية قيادته وما معه من أموال وقاموا ببيعها للمتهم الرابع الذي كان على علم بكونها من متحصلات السرقة.

تمكنت مديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من القبض على المتهمين ، وعقب تقنين الإجراءات تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي عاقبتهم فى جلسات ماضية وقام المتهم بعمل اعادة اجراءات.


الاعدام شنقا

قاتل طفل كوم ابو النور

وسرقة دراجته البخارية

جنايات الزقازيق

ديرب نجم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة