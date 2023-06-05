افتتاح معرض صور مصرى عماني بمتحف الحضارة (صور)

إيمان حنا تصوير أحمد معروف

افتتح نقيب الصحفيين خالد البلشى وسفير سلطنة عمان لدى القاهرة السفير عبدالله الرحبى ووفد جمعية الصحفيين العمانية معرض صور مصرى عماني فى متحف الحضارة، وذلك على هامش الملتقى الصحفى المصرى العمانى.

تعرض الصور تاريخ وحضارة البلدين كما تعكس الثقافة والفن المصرى وأيضا الثقافة العمانية . شارك في الافتتاح لفيف من الشخصيات البارزة فى مصر وسلطنة عمان .

يأتى هذا قبيل انطلاق فعاليات الملتقى الصحفى المصرى العمانى .

ويشهد الملتقى الذى يمتد ليومين، عدة فعاليات من بينها ندوة حوارية بعنوان (العلاقات العُمانية المصرية..تاريخ راسخ وعلاقات واعدة)، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين يوسف محمد الكيلاني، بمشاركة الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية والسفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية، وعدد من الوزراء ووكلاء الوزراء ونخبة من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين العُمانيين والمصريين.

وتناقش الجلسة الأولى بعنوان ( العلاقات العُمانية المصرية) صورة عُمان في الأدبيات المصرية القديمة منذ نشأتها وتطورها عبر التاريخ، يتحدث فيها نخبة من الأكاديميين والمسؤوليين من الجانبين، منهم عمرو موسى وزير الخارجية المصري والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.

وتتناول الجلسة الثانية بعنوان (مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان ومصر) آفاق التطور وفرص الاستثمار بين سلطنة عُمان ومصر، أما الجلسة الثالثة والأخيرة والتي تأتي بعنوان(التأثير الإعلامي والثقافي على تعزيز العلاقات العُمانية المصرية) فتتناول، البعد الثقافي وتأثير الصحافة العُمانية والمصرية في تاريخ العلاقات العُمانية المصرية قديماً وحديثاً، ويتحدث فيها عدد من المسؤولين السابقين والأكاديميين، منهم الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام العُماني السابق.

يذكر أنه يزور مصر حاليًا وفد صحفى من سلطنة عمان يرأسه رئيس جمعية الصحفيين العمانيين الدكتور محمد العريمى ، وسالم الجهوري، نائب رئيس الجمعية، وطالب الصباري، أمين السر، وخلفان الحسني، أمين المال بالجمعية، ومصطفى المعمري عضو مجلس الإدارة، وسعيد النهدي، عضو مجلس الإدارة.

تشمل الزيارة التى يقوم بها الوفد العمانى عدة فعاليات تسهم فى توطيد أواصر التعاون بين البلدين؛ من بينها الملتقى الصحفى المصرى العمانى والأمسية المشتركة مساء غد الثلاثاء فى متحف الحضارات وملتقى إعلامى مشترك الأربعاء بمشاركة نخبة من أبرز الإعلاميين المصريين والعمانيين.