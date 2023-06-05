اعترافات لص الدراجات البخارية فى كفر الشيخ: أسرقها بـ"توصيل الأسلاك"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة ، أن المتهم بسرقة الدراجات النارية فى محافظة كفر الشيخ، أعترف بارتكابه وقائع السرقة بأسلوب توصيل الأسلاك.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم يقوم ببيع المسروقات لدى عميله سيء السمعة، نظير مبلغ مالي يحدده العميل.

تداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واقعة سرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بكفر الشيخ.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة كفر الشيخ) باكتشافه عدم تواجد دراجته النارية حال تواجده بمدينة كفر الشيخ.

بإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية- مقيم بذات المحافظة)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وباستدعاء الشاكى تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.