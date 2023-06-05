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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 05 يونيو 2023 10:24 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت امس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 17496 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3261 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 21065 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 7358 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 3474 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 5151 نقطة.

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