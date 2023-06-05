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احذر.. 3 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى فى شوارع الجيزة خلال العيد

الإثنين، 05 يونيو 2023 10:16 ص
احذر.. 3 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى فى شوارع الجيزة خلال العيد ذبح الأضاحي في الشوارع العامة
كتبت - مرام محمد

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انطلقت محافظة الجيزة فى تجهيز الخطط والاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من حيث توفير كافة متطلبات المستشفيات والوحدات الصحية، واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم، إلى جانب تكثيف حملاتها الرقابية على محلات الجزارة والمطاعم والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم المعروضة للمواطنين وضبط المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وبشأن ذبح الأضاحي في العيد، سوف تتخذ المحافظة إجراءات صارمة هذا العام لمنع ذبح الأضاحي بنهر الطريق، حيث كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كان قد أصدر قرارا بحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق، وفي حال المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه، وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله.

وأكد أنه سوف يتم تكليف إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح بالشوارع والإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى.


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غرامات ذبح الاضاحى في الشوارع

اليوم السابع بلس



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