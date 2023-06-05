اليوم السابع
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إعلان نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الأسبوع الجارى

الإثنين، 05 يونيو 2023 11:09 ص
إعلان نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الأسبوع الجارى الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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يواصل قطاع المعاهد الأزهرية أعمال الرصد والمراجعة وتلقى النتائج من المناطق للشهادتين الابتدائية والاعدادية، حيث سبق وأكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية، سيتم إعلانها الأسبوع الحالى، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأربعاء الماضى انتهت أعمال التصحيح، وجرت أعمال الرصد، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على المصححين مراعاة الدقة التامة في التصحيح، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 27/5/2023.

 


قطاع المعاهد الازهرية

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

الازهر الشريف



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