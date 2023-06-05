إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادثين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص في حادثين منفصلين، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى.

وتبين إصابة كل من "محمد.ن. إ"، 12 سنة، و"إسلام. م . م"، 35 سنة، مقيمان بقرية روينة، و"زينب. ع. ا" 40 سنة، و"محمد.ع .م" 47 سنة، جروح وكدمات، مقيمان بقرية البشاير.

كما استقبل قسم الطوارئ في مستشفى كفر الشيخ العام، ربة منزل «ث.ع»، تبلغ من العمر 50 سنة، مصابة باشتباه تسمم، جراء تناولها قرصاً من أقراص حفظ الغلال السامة، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها، وحجزها لاستكمال العلاج.