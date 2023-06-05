إزالة 56 حالة تعد على مساحة فدان و14 قيراطا بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات ، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة.

موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير اليوم الاثنين، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

هذا إلى جانب إزالة 56 حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الزراعة، على مساحة فدان و14قيراطا، 20 سهما عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

يأتى ذلك تنفيذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.