إزالة 12 حالة تعد ورفع 55 حالة إشغال بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 21 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع رفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة إستهدفت إزالة 12 حالة تعد بنطاق حى غرب على مساحة 556 م2 ، منها 10 حالات تم صدور قرارات سابقة لها بمساحة 421 م2 ، وحالتى تعدى بمساحة 135 م2 تم الإزالة الفورية لهما ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

وشارك فى الحملة نائب رئيس المدينة ، ورئيس الحى ، والعاملين والفنيين والمهندسين ، مدعمين بالمعدات الثقيلة المختلفة ، كما تم رفع 55 حالة إشغال ، علاوة على القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة وضبط النباشين ، ومصادرة ما يقومون بتجميعه بنطاق حى شرق بواسطة مشروع النظافة التابع للوحدة المحلية ، مع رفع كشك مخالف بمنطقة ميدان عزب كيما ، وهو الذى توازى مع القيام بإيقاف أعمال البناء بنطاق حى جنوب ، واتخاذ الإجراءات القانونية لحالة هدم بدون رخصة لأحد المنازل بمنطقة الشلال.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو إزالة فورية فى المهد لأعمال تعدى على قطعة أرض زراعية بمساحة 116 م2 بنطاق قامت الوحدة المحلية وقروى العباسية ، وتم إعادة التربة الزلطية لطبيعتها.

وفى نفس السياق كثفت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية، الجهود لرفع مستوى النظافة العامة والتجميل والتطوير بالمدينة ، بالإضافة إلى القيام بأعمال تقليم وتهذيب الأشجار بمدخل المدينة وطريق المطار ، فضلاً عن جرد الأتربة بالطرق المختلفة لإستعادة المظهر الجمالى والحضارى.