إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وحملات مكثفة للنظافة والتشجير بمركز سنورس

الفيوم ـ رباب الجالي

أكد المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بالمتابعة وتشديد الرقابة للتصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية حفاظاً عليها من التآكل والتبوير، قامت الوحدة المحلية بقرية السعيدية بإزالة حوائط بالطوب الأبيض على قطعة أرض زراعية بمساحة قيراط، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأضاف رئيس المركز أنه يستمر تنفيذ حملات نظافة مكثفة وتشجير بالطرق، بالإضافة إلى القيام بحملة نظافة مسائية مكثفة بمدينة سنورس، لرفع الأتربة وتجمعات للقمامة والمخلفات، وقد أسفرت الحملات الصباحية والمسائية عن رفع 251 طن قمامة و5 أطنان أتربة من المدينة وقرى المركز.

وكان صرح المهندس محمود هاشم أنه ضمن أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فقد قامت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز سنورس، مشكلة من جمال العوامى نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، والعميد وليد بعيزق نائب رئيس المركز لشؤون القرى، وأشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق، وبالتعاون مع قوات الشرطة، لتنفيذ إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بقرى سنهور البحرية وترسا ونقاليفة، وقامت الحملة بتنفيذ (16) قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة فدان و15 قيراطا، بالإضافة إلى إزالة 3 تعديات على الأراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة قيراط و12 سهماً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.