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إخماد حريق شقتين سكنيتين فى المنيرة الغربية وبولاق الدكرور

الإثنين، 05 يونيو 2023 02:33 م
إخماد حريق شقتين سكنيتين فى المنيرة الغربية وبولاق الدكرور السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى ترعة عبد العال بمدينة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى بخيت الفحام فى المنيرة الغربية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة بولاق الدكرور والمنيرة الغربية، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.

حرائق شقق سكنية

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