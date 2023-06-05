إجراءات هامة يجب اتباعها حال فقدان لوحة سيارتك.. تعرف عليها

كتب - أحمد عبد الهادي

يتساءل العديد من أصحاب السيارات، هم ضياع اللوحات المعدنية للسيارة، لأنه أصبح متكررا بسبب عدم متابعة مسمار ربط اللوحة جيدا بشكل مستمر، ويكون الأمر أيضا نتيجة السرقة كذلك الصدمات التي تتسبب في تحركها من مكانها، مما يؤدي لوقوعها دون أن يلاحظ قائد السيارة.

- تقديم بلاغ لقسم الشرطة يوضح من خلالها أنّه جرى فقد اللوحة ثم نسخ المذكرة أو البلاغ المقدم على ورقة موضوع عليها ختم شعار الجمهورية.

- الذهاب إلى إدارة المرور التابع لها، ليتمّ إعداد ملحق تأمين إجباري دون ذكر أرقام اللوحات، ويذكر فيه فقط رقم الشاسيه والموتور.

- يتم إجراء فحص فني للسيارة وإزالة اللوحة المعدنية المتبقية.

- على صاحب السيارة ملء نموذج رفع 251 مرور بالشباك المختص وإحضار شهادة مخالفات لإنهاء علاقته باللوحات المفقودة.

- يتم دفع رسم تأمين لوحات جديدة للحصول عليه.

- تسحب اللوحة الموجودة ورخصة السيارة ويصرف له لوحات جديدة ورخصة جديدة بأرقام لوحات جديدة بنفس مدة سريان رخصة السيارة المتبقية بالرخصة المسحوبة الأصلية.