اليوم السابع
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أوراق التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات للعام الدراسى المقبل

الإثنين، 05 يونيو 2023 09:00 ص
أوراق التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات للعام الدراسى المقبل وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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حددت المديريات الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة، موضحة أنه على ولى الأمر يقوم بمتابعة نتيجة تنسيق التقدم لرياض الأطفال مع الإدارات التعليمية، وبعد قبول الطفل من خلال التنسيق الإلكترونى يسلم المدرسة أوراق التقدم لرياض الأطفال ومحتويات الملف كالتالى" أصل شهادة ميلاد الطفل مميكنة + بطاقة الرقم القومى لولى الأمر+ ملف كامل الدمغات+ 10 صور شخصية حديثة للطفل + إثبات محل السكن.
 
أتاحت المديريات التعليمية التقديم للعام الدراسي المقبل 2023,2024، للالتحاق برياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة، حيث أكدت المديريات التعليمية أن التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمى للمديرية ويستمر التقديم حتى نهاية يونيو الحالى، مشددة على أنه لا تقبل طلبات تقديم باليد.
 
وأضافت المديريات التعليمية، أنه بعد انتهاء فترة التقديم يتم فرز طلبات التقديم وإجراء أكثر من تنسيق لرياض الأطفال وتسكين الأطفال المتقدمين حسب السن دون واسطة أو محسوبية، مشددة على أن تسكين الأطفال يتم وفق معايير دقيقة وشفافة أبرزها السن حيث تكون الاولوية للاكبر سنا ويحسب سن الطفل فى 1 أكتوبر المقبل وحسب الأماكن وقاعات رياض الأطفال المتاحة، مضيفة أن يتم توفير أماكن وتسكين كل من وصل سنه 5 سنوات فى 1 أكتوبر 2023، حتى لا تضيع عليه فرصة الالتحاق بالمدارس الرسمية للغات أو التجريبية.
 

التربية والتعليم

تقديم رياض الأطفال 2023

التقديم للصف الاول رياض الأطفال 2023

2024

الاوراق المطلوبه للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات



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