أمين "حكماء المسلمين": المساهمة في الحفاظ على البيئة واجب ديني وأخلاقي

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أكد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، أن المساهمة في الحفاظ على البيئة واجبٌ دينيٌّ وأخلاقيٌّ، يتطلب منا جميعًا الالتزام بنظام بيئي متوازن من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ودعا الأمين العام - في تصريح اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة - إلى ضرورة العمل على اتباع ممارسات بيئية سليمة ومستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه مع اقتراب تنظيم مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن العالم يتطلع إلى نتائج ملهمة وخطط لحماية الحياة على سطح الكوكب.

وتحتفي الأمم المتحدة في الخامس من يونيو كل عام باليوم العالمي للبيئة؛ وذلك بهدف حشد الجهود المبذولة لحماية الأرض وإصلاحها، وتسليط الضوء العالمي على التحديات البيئية الملحة في عصرنا، صار هذا اليوم الدولي للأمم المتحدة أكبر منصة عالمية للتواصل البيئي؛ حيث يشارك ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لحماية الكوكب، كما يصادف اليوم العالمي للبيئة لهذا العام الذكرى الخمسين لهذا الحدث.