أمن قنا يكشف لغز العثور على جثتي شابين ويضبط 4 متهمين فى الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، لغز العثور على جثتى شابين بجوار مدرسة في قرية بشلاو التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

كان اللواء مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد العثور على جثتي شابين بهما طلقات نارية بجوار مدرسة في قرية بشلاو التابعة لمركز نقادة، وتبين أن الشابين من محافظة أسيوط.

وأوضحت التحريات أن الشابين جاءا من أسيوط لشراء سيارة بعد إعلان على صفحات التواصل الاجتماعي، وكان المنشور وهميا للصوص أرادوا سرقتهما وأطلقوا عليهم النار.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين في الواقعة، بينهم 3 أشخاص من نفس القرية والتحفظ على السلاح المستخدم.