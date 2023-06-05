اليوم السابع
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أمن القاهرة يضبط 7 متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة

الإثنين، 05 يونيو 2023 12:03 م
أمن القاهرة يضبط 7 متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بعدة حملات امنية خلال 24 ساعة أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بحوزته (363 طربة من "الحشيش" المخدر وزنت 33,600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.
 
كما تمكنت القوات من ضبط 4 أشخاص "لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم (360 طربة من الحشيش المخدر وزنت 35 كيلو جرام – كمية من الأيس المخدر وزنت 1 كيلو جرام – بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار – أدوات تصنيع تستخدم فى طبخ الحشيش الخام – 3 سيارات – مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة)، بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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السلام

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