أمن القاهرة يضبط 7 متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بعدة حملات امنية خلال 24 ساعة أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بحوزته (363 طربة من "الحشيش" المخدر وزنت 33,600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

كما تمكنت القوات من ضبط 4 أشخاص "لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم (360 طربة من الحشيش المخدر وزنت 35 كيلو جرام – كمية من الأيس المخدر وزنت 1 كيلو جرام – بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار – أدوات تصنيع تستخدم فى طبخ الحشيش الخام – 3 سيارات – مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة)، بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.