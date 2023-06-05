أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 5-6-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 5-6-2023.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بلتون المالية القابضة، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والقاهرة للزيوت والصابون، وسبيد ميديكال، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وأوراسكوم المالية القابضة.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية للجلسة الثانية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.5 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9%، والعرب على 8.35%، واستحوذت المؤسسات على 27.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 121.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 111.9 مليون جنيه، 15.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 17345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3213 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 20833 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 7258 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 5113 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 4316 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1299 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.606 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.56%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.61%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.257 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.78%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.118 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.04%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 17.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.65%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 21.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.65%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 21.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.23%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 2.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 0.891 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.01%.