أزهر الإسكندرية: رفع تقارير يومية بأبرز التحديات أمام الطلاب فى امتحانات الثانوية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت منطقة الإسكندرية الأزهرية أعمال المتابعة الدورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف الإدارات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر.

وقال بيان المنطقة الازهرية بالإسكندرية اليوم انه يتم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وتوفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتى يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات.

وفي هذا الصدد تابع أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي اليوم الأول من الامتحانات لجنتي فتيات سيدي بشر وبنين أبو العيون، وتابع ثاني أيام الامتحانات أمس بلجنتي بنين وفتيات القويرى، وقد أكد أنه لا توجد شكوى من الأسئلة، وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.