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أبو الغيط يستقبل رئيس موريتانيا بمقر الجامعة العربية لبحث تطورات الساحة العربية

الإثنين، 05 يونيو 2023 01:08 م
أبو الغيط يستقبل رئيس موريتانيا بمقر الجامعة العربية لبحث تطورات الساحة العربية أحمد ابو الغيط
كتب: بيشوى رمزى

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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانه، اليوم الإثنين، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني؛ وذلك للتشاور بشأن مجمل تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية.
 
ويتناول اللقاء استعدادات موريتانيا لاستضافة القمة العربية التنموية "الاقتصادية والاجتماعية".
 
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الموريتاني كلمة أمام اجتماع مراسيم لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مصر يطلع فيها السفراء والمندوبين على رؤية بلاده تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة.
 
 
 

الجامعة العربية

موريتانيا

محمد ولد الشيخ الغزواني

الرئيس الموريتاني



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