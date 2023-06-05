اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تغير ملامح الريف المصرى..

أبرز إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. إنفوجراف

الإثنين، 05 يونيو 2023 01:30 م
أبرز إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. إنفوجراف حياة كريمة

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شملت جلسات مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع المنقضى، استعراض للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُستهدفات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" فى العام المالى 2024/23، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، موضحة أن حجم الاستثمارات المستهدفة للمرحلة الأولى خلال الخطة يبلغ 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة 30 مليار جنيه.

 

 

1

 

 
 
2
 
انتهاء الأعمال الإنشائية لـ 16.3 ألف كم شبكات صرف صحى
 
 149 مشروع صرف صحى مُتكامل
 
 153 قرية تم توصيل وصلات الصرف الصحى المنزلى لها 
 
70 محطة مياه شرب تم إنشاؤها
 
394 قرية تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب لها
 
 318 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 1164 كم
 
 178 كوبرى رى و191 وحدة صحية
 
157 وحدة إسعاف
 
 59 قرية تم توصيلها بالإنترنت فائق السرعة
 
 989 برج شبكات محمول تم تركيبها
 
 620 مكتب بريد
 
 8 طرق رئيسية
 
 45 محطة سكة حديد
 
انتهاء الأعمال الإنشائية  لـ114 مجمعا حكوميا
 
 73 منشأة تضامن
 
 51 عمارة سكنية
 
 361 مركز شباب
 
 14170 فصلا وصيانة 1242 مدرسة
 
 93 مركز خدمة زراعية
 
 6 أسواق و9 مواقف و9 نقاط إطفاء و124 نقطة شرطة

 


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