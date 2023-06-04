8 معلومات حول تطورات تشغيل مصانع الغزل والنسيج بتكلفة 31 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

بدأت باكورة مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر ترى النور، بعد بدء التشغيل التجريبى لأول مصنع يتم الانتهاء منه وتركيب الماكينات به، وهو مصنع 4 الذى سينتج يوميا نحو 15 طن غزل من خلال نحو 72 ألف مردن بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وسيتم افتتاحه رسميا شهر يوليو المقبل تعرف على تفاصيل جميع المصانع .

1 - تنفيذ المشروع الكبير الذى يتكلف نحو 31 مليار جنيه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

2 ـ تم توفير 135 ألف قنطار قطن تكفى للتشغيل مصنع 4 لحين جنى المحصول الجديد .

3 - تبلغ مساحة مصنع غزل (4) 24635 متر مربع ، بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومباكت، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.

4 - مصنع 1 الأكبر فى العالم جار استكمال البنية الأساسية للمصنع، الذى يعد أكبر مصنع فى العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.

5 - يقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، سيفتتح نهاية 2024.

6 - مشروع القلعة الصناعية بموقع البيضا، يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع، وتشمل تنفيذ مصنع الغزل على مساحة 36250 متر مربع بعدد 88128 مردن وبطاقة إنتاجية 9513 طن سنويا، ومصنع النسيج على مساحة 20900 متر مربع والذى يشمل مصنعى 1و2 تحضيرات نسيج بعدد 384 نول نسيج، بالإضافة إلى مصنع الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز على مساحة 53000 متر مربع بطاقة إنتاجية 54 مليون متر سنويا، ومصنع التفصيل على مساحة 1500 متر مربع بطاقة إنتاجية 5;7 مليون قطعة سنويا بإجمالي حجم استثمارات تزيد على 3 مليارات جنيه فى الإنشاءات، بالإضافة إلى 115 مليون يورو قيمة الماكينات الجديدة.

7 - وسيعمل مجمع حلوان بطاقة إنتاجية تبلغ 11 مليون متر من الأقمشة والملايات سنويا وبحجم استثمارات 14,2 مليون يورو، ومصنع التجهيز والصباغة بطاقة إنتاجية 11 مليون متر أقمشة وملايات باستثمارات 8 ملايين يورو، وكذلك مصنع الحياكة والتفصيل بطاقة إنتاجية 3 ملايين قطعة قماش شهريا باستثمارات 800 ألف يورو بإجمالي استثمارات 23 مليون يورو، بالإضافة إلى أعمال الإنشاءات وتجهيز المصانع والتى تبلغ حجم استثماراتها 495 مليون جنيه.

8 - مصانع الغزل والنسيج في دمياط يضم المشروع 4 مصانع، منها مصنع تجهيزات مصنع غزل ومصنع نسيج، مصنع صباغة ووحدة معالجة الصرف الصناعى ، حيث تبلغ طاقة مصنع الغزل 70 طن/يوم، ومصنع صباغة الخيوط قبل النسيج، مصنع نسيج الدنيم بطاقة33 مليون متر سنويا، مصنع التجهيز تجهيز الأقمشة الجينز.

ويتكون المصنع الجديد من 48 ألف مردن غزل حلقى بطاقة إنتاجية 63742 كجم/يوم، و 800 مردن غزل طرف مفتوح بطاق إنتاجية 8640 كجم/يوم، و 192 نول بطاقة إنتاجية، 33 مليون متر سنويا موزعة بين أنوال الحربة المرنة وأنوال دفع الهواء.