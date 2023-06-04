10مراكز تقدمتها مصر فى مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة في نوفمبر 2022

كتب مدحت عادل

أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصـاء يوم الاحد بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة عام 2023 و يتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو كل عام وهو أكبر حدث دولي يعنى برصد المتغيرات الإيجابية للظواهر البيئية و ذلك بمشاركة العديد من دول العالم و ستكون دولة ساحل العاج هي الدولة المضيفة للاحتفال الرسمي بيوم البيئة العالمي لهذا العام بمشاركة دولة هولندا و يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار " دحر التلوث بالمواد البلاستيكية ".

ومن أهم هذه المؤشرات تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة وهو مؤشر يهدف الى قياس الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة الى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة و التحديات التي تواجه مستقبل هذا القطاع حيث جاءت في المــركز رقم 29 في نوفمبر2022 مقـــابل المـــركز رقـــم 39 في مارس 2015 و ذلك ضمن 40 دولة يتضمنهم المؤشر.

وأرتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة ( طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) مــن 10.2 جيجا وات/ســاعة عـــام (2020/2021) الـى 10.4جيجا وات /ساعة عام ( 2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 2%، حققت مصر المركز رقم 127 ضمن 180 دولة تضمنهم مؤشر الأداء البيئي ( EPI) بمعدل أداء قدره 35.5 نقطة بنسبة تقدم قدرها 6.5% عن العشر سنوات الماضية و ذلك عام 2022 .

وحققت مصر المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59,37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام2023.

وبلغت كمية المخلفات البلدية ( القمامة ) التي تم تدويرها على مستوى محافظات الجمهورية 4.4 مليون طن وجاءت محافظتى القاهرة والدقهلية على رأس تلك المحافظات بنسبتى تدوير 28.8% ، 11.5% على التوالي و ذلك عام 2021.