وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يكرم العاملين بالكنترولات.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، العاملين بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الأعدادية، نظير المجهود الكبير المبذول في أعمال الرصد والمراجعة النهائية، موجهاً الشكر لهم، وحثهم علي مواصلة مزيد من الجهد من أجل أبنائنا الطلاب والنهوض بالعملية التعليمية.

فكرم وكيل الوزارة، جلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح محمد حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، ومحمد معروف، مشرف كنترول قطاع الحامول، وعوض صبره، مساعد مشرف كنترول الحامول، وعبد القوي بدر، مشرف قطاع دسوق، ومحمد خطاب، مساعد مشرف قطاع دسوق، وهلال عبيد، مشرف قطاع كفر الشيخ، وعماد سليم، مشرف قطاع كفر الشيخ.

وسيعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن موعد تلقي طلبات التظلمات الخاصة بنتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، والمدارس التي سيتم استقبال تظلمات الطلاب وأولياء أمورهم.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أنه جاري تحديد مواقع تلقي التظلمات بالإدارات التعليمية والمدارس، بالإدارات التعليمية، وموعد بدء ونهاية تلقى التظلمات.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن أمس نتيجة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح 83.31% ، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و 308 طالبا وطالبه، تغيب منهم 370طالباً، وطالبه، حضر منهم الامتحانات 62 ألفًا و 938 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفًا و432طالبًا، بنسبة 83.31%

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال بازينه، رئيس غرفة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، وكيل لجنة النظام والمراقبة،وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، و المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ، أوائل الشهادة الإعدادية وعددهم 10 طلاب وطالبات، وكل منهم حصل على 279.5درجة ، وهم خالد محمد اسماعيل عباس، مدرسة ناصر الأم للتعليم الأساسى بالحامول، 279.5درجة، والزهراء محمد علي، مدرسة قلين الإعدادية بنات بإدارة قلين، وأحمد السيد عطية، مدرسة نجيب فوزى سالم بدسوق، وجنى أحمد عبدالحليم، تقسيم المعلمين للتعليم الأساسي بدسوق، وريواء الرفاعي علي، بمدرسة الشهيد محمد هاشم قلين، ومنار سعد محمد بهجت، مدرسة الشهيد محمد هاشم بقلين، وسلم هشام علي، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول، ومحمود محمد محمود بمدرسة حسني زهرة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وأدم عبد المقصود مصطفى، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول، ومنة الله عماد إبراهيم، مدرسة اللغات بالحامول.



اعضاء كنترول الشهادة الاعدادية



تكريم اعضاء كنترول الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ