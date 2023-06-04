وكيل صحة بورسعيد: مبادرة "حقك تنظيمى" تقدم الخدمات الصحية بالمجان

بورسعيد محمد فرجر

قال الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إنه اليوم تم انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" وتستمر على مدار 4 أيام وذلك ضمن مبادرة "أيامنا الحلوة"، والتى تستهدف كافة أنحاء الجمهورية.

أضاف، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وذلك لتفعيل توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للفئات المستهدفة.

وتابع أبو هاشم أن المرحلة الأولى تستهدف كافة مناطق المحافظة من خلال الفرق الثابتة بالوحدات و المراكز الطبية و الفرق المتحركة بقرى جنوب و غرب بورسعيد

ومن جهة أخرى أضاف الدكتور حسين سليم مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع الوحدات والمناطق النائية بالمجان وذلك من خلال العيادات المتنقلة.