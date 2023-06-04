وكيل تعليم دمياط يتفقد لجنتى النظام والمراقبة والإدارة للتعليم الصناعى نظام الـ3 سنوات

دمياط معتز الشربينى

تفقد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم ب دمياط ، اليوم الأحد، سير العمل بلجنتى النظام والمراقبة والإدارة للتعليم الصناعى نظام الثلاث سنوات "قطاع دمياط"، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وأحمد عبدالله رئيس الكنترول وفتحي رجاء وكيل الكنترول، وحسام الداودى رئيس لجنة الإدارة وشاهين ابو ملوة وكيل لجنة الإدارة ، وذلك للاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

وقام "وكيل الوزارة" خلال جولته بزيارة لجنة الإدارة، وتفقد أعمال تصحيح الامتحانات والاطمئنان على الاستعدادات التى تم اتخاذها لاستقبال المصححين من المحافظات الأخرى، مؤكدا بتوفير المناخ الملائم لأداء الأعمال بسهولة ويسر وتوفير جميع الإمكانيات لهم بالاستراحات الخاصة.

وتفقد وكيل "التعليم بدمياط" سير العمل بغرف لجنة النظام والمراقبة واطمأن على انضباطها واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة.

وفى نهاية جولته أشاد "عبد الرؤوف " بانتظام سير الأعمال داخل لجنة النظام والمراقبة ولجنة الإدارة مؤكدا على الجميع اتخاذ أعلى درجات الكفاءة والدقة مقدما الشكر والتقدير للجميع.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العمل بلجنتي النظام والمراقبة والإدارة للتعليم الصناعى "قطاع دمياط" والعمل على توفير كافة الإمكانيات الممكنة لتجهيز حجرات أعمال الكنترول والتصحيح والمراجعة.