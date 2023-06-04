وذكرت وكالة الانباء العراقية،(واع)، أن ذلك جاء في بيان عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف.



من جانبها أوردت وكالة الأنباء السورية أن زيارة المقداد تأتي تلبية لدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراقى الدكتور فؤاد حسين لإجراء مباحثات مع القيادة العراقية وكبار المسؤولين العراقيين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة سبل تطويرها.