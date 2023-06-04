وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالى الغربى

كتب أحمد حسن

..وحملات على المخالفات بمدن السادات والقاهرة ودمياط وسوهاج الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازى تنمية ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العاشر من رمضان)، مؤكداً ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهذه مسئولية رؤساء أجهزة المدن الجديدة المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بقطعة أرض قبلي طريق اسكندرية/مطروح الساحلي والمتمثلة في بناء مبنى مكون من ( أساسات وأعمدة دور أرضي ) ومخالفات البناء المقامة بقطعة أرض بحري طريق الكافوري / برج العرب والمتمثلة في بناء مبنى مكون من ( دور أرضي كامل التشطيب بالإضافة إلى غرفة) بمساحات مختلفة، وذلك داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وذلك بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، بجانب إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم ( ٣٦ ) بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة في زيادة مسطح الدور الأرضي وبناء الدورين الأول والثاني علوي بالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهازا تنمية ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العاشر من رمضان) بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمحلية الرابعة بالتجمع الثالث تحت إشراف المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، بجانب غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء وقطع المرافق عن مخالفات بقطعة بالحى الجنوبى التجمع الأول، لمخالفة النشاط وتحويلها إلى مكاتب إدارية، وإيقاف مخالفة بناء وفك شدة خشبية لزيادة غرف السطح بقطعة أرض بحى جنوب الأكاديمية.

وأضاف المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق والتعاون مع شرطة التعمير لإزالة الإشغالات ورفع المخالفات الموجودة أمام المحال التجارية، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 15 قرار إزالة لإشغالات مقامة من أصحاب المحال، وكذا أنشطة مطاعم وكافيتريات، لمخالفتها شروط الترخيص وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وصرح المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأنه تم ضبط مخالفة بناء بمنطقة ابنى بيتك ٣ لمخالفة الرسومات الهندسية، حيث تم إيقاف الأعمال والتحفظ على الأدوات وتحرير محضر بمعرفة شرطة التعمير، كما قامت إدارة التنمية والأمن برصد مخالفة بناء بمنطقة الإسكان الاجتماعى 2، والمتمثلة بالشروع في ضم حديقة المنزل إلى البدروم، حيث تم إزالة المخالفة بمعرفة مالك القطعة والتحفظ على المعدات وتحرير محضر بمعرفة قسم شرطة التعمير.

وفى سياق متصل، قامت إدارة الأمن والتنمية بجهاز مدينة سوهاج الجديدة، بضبط مخالفة بناء بمنطقة الإسكان العائلى 1، لزيادة بنائية ممثلة في أعمدة مخالفة للرخصة، وتم إزالة المخالفة بمعرفة مالك القطعة.

وأشار المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه تم شن حملة إزالة مكبرة على التعديات جنوب المنطقة الصناعية بالمدينة، حيث تم إزالة ظواهر التعدى لتجمعات جنوب المنطقة الصناعية، حيث إن هذه المناطق مدرجة ضمن الخطط المستقبلية للتنمية بالمدينة، مؤكداُ أنه لن يتم السماح بأى صور من التعديات السابقة للحفاظ على الأصول الثابتة للمدينة.