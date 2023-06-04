وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقة الخطيب المثالى لعام 2023

كتب ـ لؤى على

أطلقت وزارة الأوقاف للعام الثاني على التوالي مسابقة الخطيب المثالي لعام 2023م وتهدف إلى تشجيع أفضل الخطباء سواء من الأئمة أو الوعاظ أو خطباء المكافأة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في اكتشاف المتميزين من الخطباء وتشجيعهم.

سيتم اختيار الخطيب المثالي لعام 2023م ، مع جوائز متميزة لأفضل الخطب التي تعتمدها اللجنة المشكلة لذلك ويجتاز أصحابها الاختبارات أو المقابلات المطلوبة لذلك.

الجوائز :

الجائزة الأولى 30 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80% .

الجائزة الثانية 20 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75% .

الجائزة الثالثة 15 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70% .

بالإضافة إلى 10 جوائز قيمة كل منها (5) آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 % .

للاشتراك:

• المشاركة بخطبة واحدة فقط فيما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة (فيديو) يتم رفعها على إحدى منصات الفيديوهات الخاصة بالمشارك وإرسال رابط الفيديو على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhy2H_81oWvtZU1bbZVN736n4rPf8d9n-ob3jpDLkHA0XWTQ/viewform?usp=sf_link

علمًا بأن مدة التقديم شهر من تاريخ الإعلان.