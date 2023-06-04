اليوم السابع
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وحدة الصم بالكنيسة الأسقفية تنظم ورشة عمل لتعليم أساسيات لغة الإشارة للطلاب

الأحد، 04 يونيو 2023 05:29 م
وحدة الصم بالكنيسة الأسقفية تنظم ورشة عمل لتعليم أساسيات لغة الإشارة للطلاب نظمت وحدة تعليم الصم وضعاف
كتب ــ محمد الأحمدى

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نظمت وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع مدرسة الليسيه الفرنسية ورشة عمل لتعليم أساسيات لغة الإشارة للطلاب لمدة يوم، وذلك بمقر المدرسة بمنطقة المعادى. 
 
وقدمت وحدة الصم ورشة عمل تتضمن أساسيات لغة الإشارة مثل كيفية التعرف على الأسماء والأعمار والحروف العربية والإنجليزية بالإضافة للأرقام، حيث قُدمت الورشة لحوالى 25 طالبا تتراوح أعمارهم من سن 12 وحتى 18 سنة. 
   
وتعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.
 
جدير بالذكر، أن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية، وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993.
 
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