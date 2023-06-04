اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بالعياط

الأحد، 04 يونيو 2023 04:30 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بالعياط نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بالعياط
كتبت - مرام محمد

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أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم، جولة ميدانية لمتابعة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بمركز العياط، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات ودفع الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المعلنة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
بدأ نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بشارع الغريب بمدينة العياط.
 
وتفقد نائب المحافظ مشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات لمبنى السوق والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال.
 
كما تابع النائب مقر الحملة الميكانيكية لمجلس المدينة للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، وذلك لتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة المعدات والمركبات.
 
واختتم النائب جولتة الميدانية بتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر شحاتة، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي داخل القرية، موجها بتكثيف أعمال وصلات الصرف الصحي لمنازل القرية.
 
رافق نائب المحافظ خلال جولته التفقدية محمود عبد الحليم رئيس مركز العياط، وهلال عطية مدير عام شبكات جنوب بشركة كهرباء جنوب القاهرة، وأنور معوض المشرف على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعادل شلبي رئيس قطاع جنوب الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، وأحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياه الجيزة ومسؤولي مديرية الإسكان والشركات المنفذة للأعمال.
 
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بالعياط (5)
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بالعياط (5)

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بالعياط (4)
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بالعياط (4)

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بالعياط (3)
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بالعياط (3)

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بالعياط (2)
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بالعياط (2)

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بالعياط (1)
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بالعياط (1)

 


العياط

الجيزة

محافظ الجيزة

مشروعات الخطة الاستثمارية



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